Meteo Torino – Sole prevalente e caldo almeno fino a Ferragosto; le previsioni

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Bacino del Mediterraneo interessato da un campo d’alta pressione in affermazione ed ulteriore consolidamento. Atteso tempo stabile con caldo intenso sull’Italia almeno fino alla festività di Ferragosto. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Previsioni meteo Torino oggi
Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata diffusamente stabile sul Piemonte con cieli prevalentemente sereni. Nel corso del pomeriggio tempo ancora diffusamente stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su Torino. Temperature in aumento su Torino e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +35/+36°C del pomeriggio.
Previsioni meteo lunedì 11 agosto
Giornata di lunedì 11 agosto attesa stabile nel corso del mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su Torino. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con diffusa stabilità sul Piemonte, salvo occasionali brevi acquazzoni pomeridiani sulle Alpi. Stellato nottetempo. Temperature in aumento nei valori minimi su Torino e comprese tra i +24/+25°C della notte ed i +35/+36°C del pomeriggio.
Prossima settimana tempo estivo, ma con qualche disturbo
Prossima settimana che vedrà un dominio dell’alta pressione sull’Italia. Condizioni meteo che si manterranno estive anche sul Piemonte con le giornate su Torino trascorreranno prevalentemente soleggiate o al più con qualche innocuo addensamento di passaggio. Qualche acquazzone o temporale pomeridiano tornerà ad interessare i settori alpini in parziale estensione da metà settimana anche ai settori di pianura. Caldo intenso con temperature massime che si porteranno sin verso i +35/+36°C.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.