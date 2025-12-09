Meteo Torino – Stabilità e relativo bel tempo, ma con nuvolosità in aumento: ecco le previsioni

Generale stabilità sull’Italia

Il consolidamento dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo centrale ha determinato quest’oggi così come negli ultimi giorni condizioni meteo di generale stabilità e relativo bel tempo in Italia, Torino compresa come vedremo, con addensamenti a tratti anche consistenti in transito solo in Liguria, dove tuttavia si aziona qualche isolato piovasco. Foschie o nebbie avvolgono nella notte e prime ore del mattino la Pianura Padana e le vallate interne, mentre le temperature si confermano su valori ovunque superiori alla media di riferimento anche di alcuni gradi.

Previsioni meteo Torino oggi

I cieli sulla città di Torino sono rimasti quest’oggi pressoché sereni con condizioni meteo pertanto di visibile stabilità e bel tempo. La stessa situazione si sta reiterando nella serata corrente, con tempo che si manterrà pertanto sempre asciutto, coerentemente con quanto avviene sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +3°C di minima e i +15°C di massima circa.

Nessuna novità in arrivo per domani

Nessuna novità è in arrivo per la giornata di domani mercoledì 10 dicembre in Italia, quando le condizioni meteo si confermeranno generalmente stabili e asciutte, fatto salvo qualche piovasco estremamente localizzato. A Torino ciò si tradurrà, ancora una volta, in cieli pressoché sereni grazie alla presenza di un campo di Alta pressione di origine azzorriana sul bacino del Mediterraneo centrale, con qualche innocuo passaggio nuvoloso atteso in serata e temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Nuvolosità in aumento per giovedì

Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo è atteso in Italia con disturbi nuvolosi crescenti (che coinvolgeranno anche Torino) e ingresso di qualche rovescio in particolare sulla Liguria centro-orientale. Il tempo dovrebbe mantenersi asciutto e relativamente stabile, invece, sul capoluogo piemontese nonostante l’annuvolamento, con temperature che, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti rispetto ai valori registrati quest’oggi.

