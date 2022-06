METEO TORINO – Tempo che si mantiene STABILE, ma qualche PIOGGIA potrebbe arrivare con CALO TERMICO: le previsioni

Italia perlopiù pervasa da caldo estivo, con temporali sull’estremo nord

Le mappe sinottiche evidenziano la presenza di un campo di Alta pressione di matrice subtropicale nettamente predominante sullo stivale, con piogge e temporali che si annidano solamente sulle aree più settentrionali del Paese e in particolare sul Friuli Venezia Giulia durante questo pomeriggio, con fenomeni localmente anche intensi. Sul resto d’Italia non solo la stabilità, ma anche un caldo che sta iniziando a risultare via via più intenso. Tempo che si mantiene stabile a Torino al momento, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Torino appaiono fino a questo momento stabili, nonostante si sia susseguita soprattutto nel pomeriggio un certo grado di nuvolosità a tratti consistente. In serata nubi irregolari si manterranno caratteristiche dei cieli sabaudi, ma con assenza di fenomeni differentemente da quanto avverrà in alcune aree dell’estremo nord (scopri quali). Le temperature quest’oggi si attestano tra i +23°C di minima e i +32°C di massima circa.

Domani qualche possibile pioggia

Un affondo perturbato di stampo atlantico sulle aree più occidentali del Mediterraneo, determina un rinforzo del campo di Alta pressione sulle regioni centro-meridionali, ma più a nord il flusso atlantico rimane basso e sbilanciato verso l’Italia, verso le cui aree settentrionali si dirigono alcune infiltrazioni di correnti più umide. Effetti di queste potranno ripercuotersi anche su Torino nella mattinata di domani mercoledì 22 giugno, con qualche pioggia a seguito della quale è previsto un miglioramento con graduali schiarite e cieli da poco a parzialmente nuvolosi in serata. Le temperature sono previste in aumento nei valori minimi, in calo in quelli massimi.

Spiccata variabilità per giovedì e possibile qualche pioggia, massime di nuovo in aumento

Le condizioni meteo all’interno della città di Torino saranno decisamente variabili nella giornata di giovedì 23 giugno: si osserverà infatti la pressoché totale assenza di disturbi nuvolosi al mattino a cui seguiranno ammassi anche consistenti a tratti in serata in grado di causare qualche possibile rovescio. In questo contesto le temperature torneranno ad aumentare nei valori massimi, al netto del calo di quelli minimi.

