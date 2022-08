METEO TORINO – Tempo incerto nei prossimi giorni tra ACQUAZZONI e SCHIARITE; Le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Piemonte. Un indebolimento del campo barico favorirà l’intrusione in quota di masse d’aria più umide, determinando un weekend a tratti incerto sulle regioni settentrionali. Momentaneo miglioramento per l’avvio della prossima settimana, in seguito ad un aumento del campo barico, ma poi potrebbero giungere le umide e piovose perturbazioni atlantiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Sabato tra schiarite e qualche disturbo

Meteo Torino – Weekend al via con tempo prevalentemente stabile sul Piemonte ed ampie schiarite anche sul capoluogo. Nel corso del pomeriggio nubi convettive prenderanno forma sui settori alpini, dando luogo a locali acquazzoni in parziale sconfinamento sin verso i settori pedemontani, lambendo anche Torino. Migliora durante le ore serali con ampi spazi di sereno. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO! Temperature estive con valori massimi attesi attorno ai +30°C, dopo un valore minimo del primo mattino di +20°C.

Prossimi giorni ancora incerti, ma non mancheranno le schiarite

Sul Piemonte il tempo potrebbe mantenersi incerto anche nel corso dei prossimi giorni, in seguito ad infiltrazioni umide in quota. Qualche disturbo a ciclo diurno potrà infatti interessare i settori alpini e pedemontani, coinvolgendo a tratti anche il capoluogo. Meteo su Torino quindi che proseguirà con sole e schiarite nei prossimi giorni, con occasionali brevi acquazzoni. Possibile peggioramento più consistente da metà settimana per il sopraggiungere di umide correnti atlantiche.

Temperature oltre le medie del periodo, ma in calo

Meteo Torino – Il mese di agosto giunge verso la sua conclusione. Le temperature nei prossimi giorni risulteranno al di sopra delle medie del periodo, ma con tendenza la calo. I valori massimi oscilleranno infatti attorno ai +30°C, mentre quelli minimi si manterranno al di sopra dei +20°C, oscillando attorno ai +21/+22°C quindi oltre le medie del periodo di 4/5°C. Un calo è atteso da martedì, quando correnti atlantiche porteranno più nubi ed un maggior rischio pioggia.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Torino tra schiarite ed occasionali acquazzoni, specie durante le ore tardo pomeridiane-serali. Temperature superiori alle medie del periodo.