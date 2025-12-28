Meteo Milano – Stabilità sino a metà della prossima settimana, ma con foschie e nebbie

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori pressori al suolo alti e livellati attorno ai 1025 hPa sul nord Italia. Stabilità che si rinnoverà quindi nel corso del weekend, ma con foschie e nebbie sui settori di pianura. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano domenica 28 dicembre

Nella giornata odierna è attesa ancora stabilità sulla Lombardia con cieli sereni nel corso del mattino sulla città di Milano, salvo foschie e banchi di nebbia. Diffusa stabilità nel corso del pomeriggio e delle ore serali, tornano foschie e nebbie nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +0/+2°C di minima ed i +8/+9°C di massima.

Meteo Milano lunedì 29 dicembre

Avvio di settimana con campo barico alto e livellato attorno ai 1021 hPa garantirà bel tempo nel corso del mattino sulla Lombardia con cieli sereni su Alpi e Prealpi, mentre foschie e nebbie sono attese nei settori di pianura. Diffusa stabilità nel corso del pomeriggio e delle ore serali, ma con foschie e nebbie localmente persistenti sui settori di pianura. Temperature in calo nei valori massimi e comprese tra +0/+2°C di minima ed i +6/+8°C di massima.

Avvio di settimana con tempo stabile

Meteo che si manterrà sostanzialmente stabile probabilmente sino al termine del 2025. Situazione meteorologica invariata anche martedì 30 dicembre, ma con nebbie e nubi bassi persistenti anche di giorno, poi un calo della pressione potrebbe determinare un aumento della nuvolosità per mercoledì 31 dicembre, ma senza fenomeni significativi. Attenzione a nebbie e foschie persistenti anche durante le ore diurne con un calo nei valori massimi.

