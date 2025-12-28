Meteo Roma – Alta pressione con stabilità sulla capitale sino a Capodanno

Situazione meteo a scala nazionale
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dall’affermazione dell’alta pressione con valori con valori pressori al suolo alti e livellati attorno ai 1020 hPa. Stabilità che tenderà ad interessare gran parte del Paese fino al termine dell’anno. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi
Alta pressione che nella giornata di domenica rinnoverà stabilità sul Lazio con cieli sereni nel corso del mattino, salvo locali foschie nei settori di pianura. Situazione meteorologica invariata nel corso del pomeriggio ed ore serali con cieli in prevalenza sereni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve flessione su Roma e comprese tra i +1/+3°C della notte, ma con valori inferiori sui settori periferici, ed i +11/+12°C del pomeriggio.
Meteo Roma lunedì 29 dicembre
Avvio di settimana con campo barico alto e livellato attorno ai 1021 hPa garantirà bel tempo nel corso del mattino sul Lazio con cieli sereni, salvo locali foschie nei settori di pianura. Situazione meteorologica invariata nel corso del pomeriggio ed ore serali con cieli in prevalenza sereni. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +1/+3°C della notte ed i +12/+13°C del pomeriggio.
Il 2025 termina con stabilità sul Lazio, ma con nubi in aumento
Meteo che si manterrà sostanzialmente stabile probabilmente sino al termine del 2025. Situazione meteorologica invariata anche martedì 30 dicembre con cieli sereni o poco nuvolosi, poi un calo della pressione potrebbe determinare un aumento della nuvolosità per mercoledì 31 dicembre, ma senza fenomeni significativi.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano
Meteo su Roma stabile sino al termine dell’anno, ma con freddo e foschie al mattino. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.