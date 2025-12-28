Meteo Torino – Stabilità sul Piemonte, nebbie in aumento in pianura; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio con valori pressori al suolo alti e livellati attorno ai 1025 hPa sul nord Italia. Stabilità che si rinnoverà quindi nel corso del weekend, ma con foschie e nebbie sui settori di pianura. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Nella giornata odierna è attesa stabilità sul Piemonte con cieli sereni nel corso del mattino sulla città di Torino. Diffusa stabilità nel corso del pomeriggio e delle ore serali, ma con foschie e nebbie nottetempo. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +1/+2°C della notte ed i +9/+10°C del pomeriggio.

Previsioni meteo domani

Avvio di settimana con campo barico alto e livellato attorno ai 1021 hPa garantirà bel tempo nel corso del mattino sul Piemonte con cieli sereni sulle Alpi, mentre foschie e nebbie sono attese nei settori di pianura. Diffusa stabilità nel corso del pomeriggio e delle ore serali, ma con foschie e nebbie in nuova formazione. Temperature comprese tra +0/+1°C di minima ed i +8/+9°C di massima.

Avvio di settimana con tempo stabile

Meteo che si manterrà sostanzialmente stabile probabilmente sino al termine del 2025. Situazione meteorologica invariata anche martedì 30 dicembre, ma con nebbie e nubi bassi persistenti anche di giorno, poi un calo della pressione potrebbe determinare un aumento della nuvolosità per mercoledì 31 dicembre, ma senza fenomeni significativi. Attenzione a nebbie e foschie persistenti anche durante le ore diurne con un calo nei valori massimi.

