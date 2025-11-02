Meteo Torino – Veloce perturbazione in transito sul Piemonte, ma da domani torna l’alta pressione

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Flusso umido perturbato pilota una nuova perturbazione verso il Mediterraneo settentrionale, interessando anche l’Italia con ritorno del maltempo. Campo barico in momentanea flessione sull’Italia poi ad avvio settimana è attesa l’alta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Previsioni meteo Torino oggi
Giornata di domenica al via con cieli coperti su tutto il Piemonte con possibili deboli piogge irregolari. Nel corso del pomeriggio attese ancora residue piogge, anche su Torino, ma in graduale attenuazione. Tendenza al miglioramento dalla sera con cieli stellati nottetempo su Torino. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +12/+13°C della notte ed i +16/+17°C del pomeriggio.
Previsioni meteo domani
Giornata di lunedì 3 novembre all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Piemonte, salvo banchi di nebbia o nubi basse sui settori di pianura orientali. Nel corso del pomeriggio attese ancora ampie schiarite con cieli sereni o poco nuvolosi su Torino. Cielo stellato nottetempo. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime su Torino e comprese tra i +7/+8°C della notte ed i +17/+18°C del pomeriggio.
Prossima settimana al via stabile
Meteo che si manterrà mediamente stabile nel corso della prossima settimana. Campo barico in aumento sul Mediterraneo centrale, favorirà condizioni meteo stabili sul Piemonte e sulla città di Torino, seppur con velature di passaggio. Da segnalare solo possibili nebbie durante la notte ed al primo mattino sui settori di pianura.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.