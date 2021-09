METEO – Torna il MALTEMPO a metà settimana con ACQUAZZONI e TEMPORALI sparsi su molte regioni. Vediamo dove

Instabilità in estensione al Centro-Sud

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nel corso del weekend una saccatura atlantica ha portato piogge e temporali sulle regioni settentrionali, con locali nubifragi e allagamenti mentre il tempo è risultato più stabile al centro-sud grazie alla presenza dell’alta pressione. Ma nella giornata odierna l’alta pressione tenderà a cedere e il maltempo andrà ad interessare anche le regioni centro-meridionali con piogge sparse e locali acquazzoni e temporali. Le temperature subiranno un generale calo specie nei valori massimi.

Bel tempo domani in Italia ma con residue piogge al Sud

Nella giornata di domani un campo di alta pressione sarà ancora presente sul Mediterraneo centro-occidentale e il fronte instabile muove lentamente verso sud-est. In tale situazione barica domani avremo un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, dove avremo anche un aumento dell’altezza geopotenziale. Questo porterà tempo stabile e asciutto con cieli molto soleggiati. Residua instabilità solo sulle regioni meridionali la quale porterà ancora qualche isolato rovescio o temporale. Al Centro-Nord tornano a salire anche le temperature, con le massime che raggiungeranno nuovamente i 25-26°C sulla Pianura Padana e fino a 28-29°C nelle pianure e vallate interne del Centro.

Cavetto d’onda in transito a metà settimana

In questo finale di settembre l’alta pressione interesserà solo in parte il Mediterraneo, con il nucleo dell’anticiclone situato appena a nord-est delle Isole Azzorre. Questa permetterà l’arrivo di impulsi instabili verso la Penisola Italiana. Infatti nei giorni di metà settimana un cavetto d’onda proveniente da nord-ovest raggiungerà la nostra Penisola portando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo accompagnato anche da un calo termico. Vediamo dunque le zone più colpite dal maltempo in questi giorni.

CONTINUA A LEGGERE​