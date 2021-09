METEO – PROSSIMA SETTIMANA con alternanza tra l’ANTICICLONE e qualche passaggio INSTABILE; tutti i dettagli!

Maltempo oggi su parte dell’Italia

Meteo – Ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’ultima domenica del mese di settembre sta trascorrendo con l’Italia letteralmente divisa in due: se al nord è in transito una perturbazione atlantica con piogge e temporali, anche intensi, al sud si respira ancora un’atmosfera estiva. L’Autunno al momento stenta a decollare in maniera definitiva, con l’anticiclone sempre in agguato sul Mediterraneo centrale; non mancheranno tuttavia delle insidie nei prossimi giorni, questa volta anche al centro-sud. Vediamo tutti i dettagli nel prosieguo dell’editoriale!

Meteo Italia avvio di settimana

Meteo – L’avvio dell’ultima settimana del mese di settembre, vedrà tempo mediamente stabile al nord e sulle regioni meridionali, seppur con nubi sparse. Durante la giornata di lunedì 27 settembre, acquazzoni e temporali potranno invece interessare le zone interne di Toscana e Lazio, nonché Umbria, Marche ed Abruzzo occidentale. Tempo diffusamente stabile martedì 28 settembre per il passaggio di un’ondulazione anticiclonica sull’Italia, con temperature massime attorno ai +25°C.

Passaggio instabile tra mercoledì e giovedì al centro-sud

Meteo – I massimi barici dell’anticiclone si manterranno ad ovest dell’Italia, favorendo il passaggio di un impulso instabile tra mercoledì e giovedì. In particolare l’ansa depressionaria si porterà dal centro Europa al comparto balcanico, lambendo anche le nostre regioni centro-meridionali. Tempo che volgerà verso l’instabilità specie lungo il versante Adriatico e sulle regioni del sud Peninsulare, dove potranno verificarsi acquazzoni e temporali, localmente intensi. Non è escluso un iniziale coinvolgimento anche dei settori a nord del Po tra martedì sera e la prima parte di mercoledì, specie tra Lombardia e Triveneto. Ottobre al via con il bel tempo? Vediamo i dettagli nella pagina seguente.

