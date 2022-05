METEO ITALIA – caldo ad oltranza anche dopo il WEEKEND, ultimi aggiornamenti per la prossima settimana

Europa tra caldo intenso e forti nubifragi, ecco perché

Attuale situazione sinottica che vede un anticiclone di matrice africana allungarsi tra il Mediterraneo centro-occidentale e l’Europa centrale. Condizioni meteo pienamente estive sui settori meridionali del continente con anomalie di temperatura che raggiungono anche i +10/12 gradi specie tra Penisola Iberica e Francia. Di contro le correnti atlantiche che raggiungono Francia, Paesi Bassi e Germania innescano anche la formazione di violenti nubifragi.

Meteo weekend: stabilità prevalente e molto caldo in Italia

Tra Sabato e Domenica l’aria calda africana raggiungerà anche il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo stabili in Italia salvo locali temporali sulle Alpi e temperature da 4 a 8 gradi al di sopra delle medie. Massime fino a +32/34 gradi specie su pianure e coste interne. Caldo anche all’inizio della prossima settimana specie al Sud quando si potrebbero toccare i +35 gradi su Puglia, Sicilia e Sardegna.

Prosegue il periodo siccitoso, poche prospettive all’orizzonte

Prime due decadi di maggio piuttosto siccitose in Italia continuando il trend di questo 2022. Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che non lasciano intendere particolari cambiamenti anche per l’ultima parte del mese. Nel corso dei prossimi giorni le uniche precipitazioni saranno apportate dall’instabilità pomeridiana che interesserà soprattutto le Alpi ma con locali sconfinamenti anche sulle pianure del Nord. Prossima settimana che sembrava potesse portare un peggioramento meteo ma gli ultimi aggiornamenti non sono molto buoni.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: ancora alta pressione dominante fino a giugno

Principali modelli meteo che mostrano una vera e propria partenza anticipata dell’estate. Un vasto e robusto anticiclone sembra infatti voler dominare tra Mediterraneo ed Europa tra alti e bassi almeno fino al termine di maggio, e probabilmente ci riuscirà. Per quanto riguarda l’Italia almeno fino all’inizio della prossima settimana gli unici disturbi potrebbero essere causati da correnti fresche in quota che porterebbero condizioni meteo localmente instabili. Possibile anche il transito di una piccola goccia fredda ma al momento impossibile scendere in ulteriori dettagli data la distanza temporale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.