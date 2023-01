Meteo – Torna il maltempo in Italia con pioggia e neve anche nelle prossime ore: ecco i dettagli

Maltempo in azione sull’Italia

A seguito di un periodo prolungato di Anticiclone, in queste ore la struttura che ha portato in queste 3 settimane spesso condizioni meteo di stabilità generale o prevalente sta arretrando in favore della discesa di correnti più fresche e instabili di natura polare marittima. Ciò si evince dal ritorno del maltempo che attualmente sta interessando alcuni dei settori più settentrionali del nostro Paese. Temperature che, qui, risultano infatti in calo.

La neve torna ad imbiancare le Alpi

Dopo un prolungato periodo di assenza, anche la neve torna pertanto ad imbiancare il settore alpino, con la quota neve che è andata abbassandosi in queste ore grazie al calo delle temperature suddetto. Rimane relativamente più stabile e asciutto sulle regioni centro-meridionali in questo momento, malgrado i cieli appaiano piuttosto variabili, con temperature che ancora non hanno risentito dell’afflusso di correnti polari all’interno del bacino del Mediterraneo.

Prossime ore ancora maltempo

L’arrivo di correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti settentrionali determina pertanto l’innesco di una perturbazione sul Mediterraneo centrale che continuerà a portare i suoi effetti anche nelle prossime ore sulla nostra Penisola, come testimoniato anche dalle proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo. La serata odierna sarà pertanto contrassegnata da maltempo persistente e, se possibile, da un ulteriore peggioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Piogge, possibili temporali e nevicate sulle Alpi

Maltempo anche localmente intenso è atteso pertanto nelle prossime ore, con le piogge e i possibili temporali che andranno estendendosi anche lungo alcune regioni centrali, come il medio versante tirrenico e in particolare la Toscana. Previste invece ancora nevicate sulle Alpi, intermittenti, con quota che in Trentino Alto Adige potrà scendere anche fin sui 700/800 metri, un po’ più alta altrove. Le temperature rimarranno stazionarie all’incirca al centro-sud, in calo al settentrione rispetto alle precedenti 24 ore.

