Meteo domani 8 Gennaio: piogge, temporali e neve in arrivo in Italia, soprattutto su alcune regioni

Situazione sinottica europea

Alta pressione delle Azzorre che si estende ancora tra Atlantico e Mediterraneo con massimi al suolo fino a 1025 hPa, ma in fase di cedimento. Profondo vortice depressionario tra Islanda e Isole Britanniche con valori al suolo fino a 960 hPa ed in estensione verso l’Europa occidentale. Alta pressione con valori al suolo intorno a 1030 hPa anche tra la Russia e l’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 8 gennaio

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni al Nord-Ovest e neve sui rilievi alpini oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali; neve sulle Alpi fin verso i 1000-1300 metri. Temperature minime in lieve rialzo e massime in diminuzione. Venti da moderati a forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni e locali addensamenti anche bassi tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio precipitazioni attese sulla Toscana; per lo più invariato altrove. In serata piogge in estensione alle regioni del versante tirrenico. Temperature minime stazionarie e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti anche bassi su settori tirrenici e Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge sparse; condizioni meteo invariate altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

