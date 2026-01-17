Meteo – Torna il maltempo su parte d’Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile

Oggi maltempo sui settori ionici, Sardegna orientale ed estremo Nordovest

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata dall’accentuazione del flusso umido sud-orientale. Al Nord attesa una giornata con nubi di passaggio, più compatte tra Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente dove sono attesi fenomeni, nevosi sulle Alpi mediamente dai 1000-1300 metri, sino ai 900 metri sul basso Piemonte. Qualche goccia di pioggia non è esclusa anche sull’Emilia-Romagna, specie a ridosso dell’Appennino. Al centro ampie schiarite attese sui settori tirrenici, salvo il passaggio di qualche innocuo addensamento. Nubi più compatte sul versante Adriatico con qualche locali debole pioggia sulle Marche. Al sud ed Isole maltempo sui settori ionici ed orientali di Sicilia e Sardegna con fenomeni localmente di moderata intensità. Più asciutto sulle restanti regioni con schiarite sui settori tirrenici.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 11 gennaio 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori ionici di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti zone di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e sulla Sardegna meridionale ed orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli; sparse, anche a carattere di rovescio, su Marche, Emilia-Romagna, Liguria di Ponente, Piemonte, Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori alpini del Piemonte. Nevicate: quota neve al di sopra dei 900-1000 m su Piemonte e Valle d’Aosta, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento le minime al Sud ed al Nord-Ovest.

Venti: da forti a burrasca settentrionali sulla Liguria; localmente forti sud-orientali su Sardegna, Sicilia meridionale e dal pomeriggio sulla Puglia meridionale.

Mari: localmente molto mossi il Mar Ligure, il Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 17 gennaio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

