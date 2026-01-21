Meteo – Rinnovato maltempo in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove

Piogge e rovesci ancora in transito in serata in Italia

Assistiamo nella seconda parte della giornata odierna ad un evidente miglioramento delle condizioni meteo che, come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, sta interessando soprattutto le aree più duramente colpite dal maltempo negli scorsi giorni e fino alla notte di oggi. Piogge e rovesci si spostano sul basso versante adriatico e sulla Basilicata, dove i fenomeni nel pomeriggio sono apparsi localmente anche intensi. Tale situazione si protrarrà per il resto della serata corrente ma con precipitazioni in graduale attenuazione e temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Nuovo maltempo per domani

Nella giornata di domani giovedì 22 gennaio l’avanzamento di un’altra saccatura depressionaria di origine, questa, polare marittima, determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo che riguarderà la Sardegna a partire dal pomeriggio, con piogge e possibili temporali, dopo che il maltempo porterà i suoi ultimi residuali effetti nella notte sul basso versante adriatico e sulle aree tirreniche di Sicilia e Calabria. Qualche rovescio di debole intensità potrebbe contestualmente raggiungere le aree più occidentali della Liguria. Altrove il tempo si manterrà relativamente più stabile e asciutto, con temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui settori tirrenici e versanti meridionali della Sicilia, settori tirrenici della Calabria, Puglia meridionale e, dal pomeriggio-sera, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla citata zona pugliese. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori minimi bassi sulla Pianura Padana occidentale e nella Valle dell’Adige. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: molto mosso, tendente ad agitato, il Canale di Sardegna; molto mossi il Mar di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; inizialmente molto mosso l’Adriatico meridionale al largo, con moto ondoso in attenuazione.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 22 gennaio 2026:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sardegna: Campidano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico.

