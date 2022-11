Meteo – Torna la neve in Italia, fino a quote di media montagna ecco dove e quando

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! L’aria fredda inizia a fare ingresso sul continente Europeo e sull’italia determinando i primi fenomeni sulle regioni del nord; una vasta e robusta saccatura depressionaria si estende dal nord-ovest europeo, verso il bacino Mediterraneo; questa apporterà al termine della settimana d’inizio Novembre un calo delle temperature e piogge su gran parte della penisola. Entriamo nel dettaglio.

Focus maltempo: ecco i settori interessati

Focus meteo – Nella giornata odierna un minimo di bassa pressione livellato intorno ai 1000 hPa si andrà a formare apportando condizioni di maltempo diffuso. Le regioni più colpite saranno dapprima quelle di nord-ovest, e successivamente quelle Tirreniche nella giornata di domani, precipitazioni anche intense e a carattere di temporale. Nel weekend come vedremo successivamente, il maltempo andrà ad estendersi verso il meridione. Calo termico a seguire con valori tipicamente autunnali su tutta la penisola.

Meteo weekend, possibili nubifragi al meridione

Focus fine settimana – Nella giornata di Sabato 5 Novembre, avremo piogge e temporali sulle regioni meridionali, con fenomeni anche intensi specie su Calabria, Campania, Puglia e Basilicata; il minimo di bassa pressione insisterà su queste zone, spostandosi verso sud-est; Domenica 6 Novembre le precipitazioni insisteranno sui settori Adriatici, alimentate da un profondo flusso meridionale; i fenomeni andranno gradualmente ad esaurirsi verso le ore serali, spostandosi sempre più verso il Mediterraneo orientale. Particolare menzione per la neve, che farà ritorno sulle nostre montagne, dopo un lungo periodo d’assenza.

Meteo neve: attesi fenomeni fino a quote di media montagna

La stagione Autunnale solitamente mostra già nel mese di Settembre i primi episodi nevosi anche a quota di media montagna; quest’anno tuttavia complice un alta pressione ben radicata sul nostro territorio, non abbiamo ancora potuto assistere ad episodi precoci di nevicate anche a quote elevate. Come già detto all’importante calo delle temperature (fino ad 8-15°C al settentrione) farà ritorno la neve sulle Alpi: quest’oggi si spingerà fin sotto i 2000 metri tra la sera e la notte (con picchi fino a 1700 metri sulle Alpi occidentali); domani avremo fiocchi fino a 1600-1700 metri su Lombardia e Trentino. Nel pomeriggio grazie al maggiore apporto di aria fredda le precipitazioni nevose si potranno spingere fin verso i 1300 metri. Sarà il turno anche dell’Appennino centro-settentrionale, dove la neve farà ritorno dai 1700 metri tra Venerdì e Sabato. Trattandosi di una tendenza, vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

