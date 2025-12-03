Meteo – Tripudio di maltempo in Italia anche nei prossimi giorni con neve fino in bassa montagna: ecco dove

Rinnovata parentesi di maltempo in Italia

L’avvicinamento di una nuova saccatura depressionaria di origine atlantica sta rinvigorendo il maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e temporali localmente anche intensi e che investono principalmente il meridione, coinvolgendo comunque anche il nordovest, dove la neve scende a quote di bassa montagna. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in diminuzione.

Piogge e temporali in arrivo in Italia

Piogge e temporali localmente anche intensi raggiungono la nostra Penisola e continueranno a farlo anche nel corso delle prossime ore, con possibili locali nubifragi soprattutto lungo il versante jonico. La Protezione Civile aveva infatti già emesso ieri un’allerta valida per questi settori per la giornata odierna, con le temperature che, mediamente, si attestano intorno alla media di riferimento o lievemente oltre.

Tripudio di maltempo in arrivo nei prossimi giorni

Il peggioramento odierno è dovuto sostanzialmente all’aggancio di una saccatura depressionaria di origine atlantica a una depressione mediterranea in risalita dal continente africano. Tale vortice depressionario continuerà a risalire di latitudine nei prossimi giorni, con il maltempo che andrà a coinvolgere anche i settori centrali, soprattutto di sponda adriatica. Qui la neve potrebbe tornare a scendere sull’Appennino abruzzese per la giornata di domani giovedì 4 dicembre a partire dai 1.100/1.400 metri di quota, dipendentemente dai settori di riferimento.

Neve fin sugli 800/900 metri in Trentino Alto Adige per venerdì

Nella giornata di venerdì 5 dicembre le condizioni meteo si manterranno mediamente perturbate sulla nostra Penisola, con rovesci e possibili occasionali temporali sparsi da nord a sud (con principale coinvolgimento del versante tirrenico). La neve tornerà a scendere a quote di bassa montagna e finanche gli 800/900 metri sul Trentino Alto Adige, con miglioramento in vista in serata quando residua instabilità potrà coinvolgere esclusivamente il sud.

