METEO – Ulteriore PEGGIORAMENTO in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA; ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna occidentale, Lazio centro-meridionale, Campania, zone sud-occidentali dell’Abruzzo e settori centro-occidentali del Molise, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sui settori costieri di Lazio meridionale e Campania settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale, Romagna, resto del Centro, Puglia settentrionale, Basilicata occidentale e nord-orientale, Calabria settentrionale tirrenica e zone interne della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati su Toscana, Umbria, resto di Lazio e Sardegna, restanti settori occidentali dell’Abruzzo e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale rialzo nei valori minimi. Venti: forti sud-occidentali su tutte le regioni centro-meridionali, con rinforzi di burrasca su Sardegna, coste tirreniche, zone appenniniche e dal pomeriggio sulle zone ioniche; localmente forti settentrionali al Nord, specie sulle zone alpine e sulla Liguria, con raffiche di Favonio nelle valli. Mari: molto mossi tutti i bacini, tendenti ad agitati Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale e dal pomeriggio lo Ionio e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Un ulteriore peggioramento interesserà nella giornata di domani giovedì 2 dicembre la nostra Penisola, con piogge e probabili temporali che si concentreranno dapprima sul versante tirrenico centrale, per poi estendersi su buona parte delle regioni centrali tra il pomeriggio e la sera. Successivamente il fronte instabile si sposterà verso meridione, colpendo Campania e Molise. Precipitazioni attese anche in Emilia-Romagna. Localmente i fenomeni potrebbero risultare intensi soprattutto sui settori tirrenici.

Dopo la breve pausa che ha caratterizzato le condizioni meteo della nostra Penisola nella giornata di ieri, in quella di oggi un nuovo peggioramento si è fatto strada sullo stivale, con piogge e rovesci che si sono riattivati soprattutto lungo il versante tirrenico . I fenomeni hanno comunque assunto carattere sparso o isolato, concentrandosi sul medio Tirreno e sulla Campania, risultando localmente intensi in particolar modo a ridosso dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 2 dicembre 2021:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Bacino del Tirso

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Alta Irpinia e Sannio

Lazio: Aniene, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacino del Tirso

Toscana: Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere.