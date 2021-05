METEO – Ultime note di MALTEMPO, progressivo miglioramento nelle PROSSIME ORE, ecco i dettagli

Innanzitutto, un flusso di correnti perturbate in arrivo dai settori nordafricani ha causato nelle prime ore della giornata odierna condizioni di maltempo sulla Sicilia ( dove era presente un’allerta meteo della Protezione Civile ), in successiva estensione sulla Calabria. Secondariamente, dal tardo mattino/pomeriggio, una fluttuazione del flusso atlantico costantemente basso sul continente europeo, ha causato dell’instabilità anche sui settori nordorientali dello stivale, dove è accompagnata da occasionale attività elettrica. Cosa attendersi dalle prossime ore?

Non è bastata la spinta di inizio settimana dell’Anticiclone a declinare ogni possibile tentativo di affondo da parte del flusso atlantico. Così, dopo una giornata di lunedì tutto sommato prevalentemente stabile e con poche eccezioni di maltempo , è da ieri che la nostra Penisola ha a che fare con condizioni meteo di più diffuso maltempo, anche il tempo sull’ Italia continua a risultare prevalentemente stabile. Anche oggi come ieri troviamo infatti piogge sparse o addirittura diffuse in specifici settori del Paese, come vedremo nel presente editoriale.

Temperature nella norma o al di sotto; queste non saranno le uniche note di maltempo della settimana

Queste note di maltempo che nella giornata odierna hanno interessato i settori sopracitati della nostra Penisola, sono state accompagnate da un clima più autunnale che primaverile, con temperature che in queste aree sono risultate anche sotto la norma del periodo, specie nei valori massimi. Diversa è invece la situazione dove il sole si è mantenuto prevalente, con temperature in media o addirittura poco al di sopra. Un flusso di correnti instabili continuerà ad interessare lo stivale anche nei prossimi giorni: quello di oggi non sarà dunque l’ultimo peggioramento, come approfondiremo in appositi editoriali.