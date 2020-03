METEO – Ultime ore di STABILITA’ in ITALIA, cavo ATLANTICO in arrivo e con esso MALTEMPO, i dettagli

Come scritto in precedenza, l’Anticiclone è destinato a cedere il passo alla progressione di un blando cavo atlantico in discesa da nord/nord-est per la giornata di domani sabato 14 marzo. Esso porterà un’ondata di maltempo che oltre ad interessare le regioni settentrionali, interesserà anche diverse aree del settore adriatico, come vedremo nel prossimo paragrafo. Il resto delle zone italiane non menzionate rimarranno ancora sotto gli effetti dell’Alta pressione, benché constateranno comunque un aumento netto della nuvolosità.

Maltempo su Lombardia, Trentino, Veneto e medio-basso versante adriatico

Fin dalle prime ore della giornata di domani sabato 14 marzo e per gran parte di essa l’instabilità caratterizzerà alcune zone della Lombardia (quelle centro-settentrionali), ma ben presto le piogge si estenderanno successivamente anche in Trentino e Veneto. Non è escluso un parziale interessamento del verbano, sull’alto Piemonte. Non è finita qui, a partire dal pomeriggio e fino in serata i fenomeni si estenderanno sul medio-basso versante adriatico, con accumuli generalmente deboli. Non sono previste infatti precipitazioni particolarmente intense se non localmente ed a tratti.