METEO – Ultimi disturbi di MALTEMPO in arrivo in ITALIA prima dell’OTTOBRATA, ecco dove

Piogge di nuovo attive sull’Italia

Dopo una breve pausa dal maltempo durata circa 36 ore, le condizioni meteo già nella seconda parte di ieri sono tornate a peggiorare su alcuni settori dello stivale, a partire da qualche isolato rovescio in Sardegna per poi arrivare in Sicilia, dove è soprattutto oggi che il radar meteorologico si accende: piogge e temporali si sono infatti formati e sviluppati soprattutto nelle zone interne della Sicilia e sono andate interessando parzialmente anche la Calabria (reggino).

Prossime ore verso un miglioramento temporaneo

Nelle prossime ore con il tramontare del sole il gradiente termico verticale ampliato dal calore emesso dall’irraggiamento solare verrà meno e di conseguenza i fenomeni sono destinati gradualmente ad attenuarsi fino a cessare completamente in serata. Le condizioni meteo a quel punto torneranno generalmente stabili, con tempo asciutto pressoché ovunque, ma il miglioramento appena illustrato sarà solo temporaneo: già da domani il maltempo tornerà ad azionarsi sullo stivale.

Flussi freschi in quota

Alla base di questi temporali su alcuni settori del meridione, c’è un flusso fresco di correnti in quota che, unito al riscaldamento nei bassi strati dell’atmosfera portati dalla componente solare, ampliano il gradiente termico verticale, responsabili dei fenomeni pomeridiani. Nella giornata di domani lunedì 18 ottobre tali flussi freschi provenienti dal settore balcanico continueranno a perpetuare un disturbo all’Anticiclone stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con la formazione di nuovo maltempo, vediamo dove.

