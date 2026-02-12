Meteo – Ultimi rovesci in arrivo in Italia prima di un nuovo peggioramento nel Weekend: i dettagli

Quadro instabile sull’Italia
Il passaggio dell’ennesimo impulso di maltempo, questa volta di stampo atlantico, ha portato altre piogge e occasionali temporali sulle regioni centro-meridionali quest’oggi, con fenomeni localmente anche intensi, specie lungo il versante tirrenico. E’ rimasto più in ombra pluviometrica il nord, dove pure qualche isolato rovescio è transitato, con qualche fiocco sceso sulle Alpi a quote di montagna. Le temperature, in questo contesto, risultano nel complesso mediamente in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Prossime ore con maltempo insistente sulla Calabria tirrenica
Un relativo miglioramento è in atto in queste ore sulla nostra Penisola a causa di un nuovo, ma temporaneo aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale. Questo non impedirà la prosecuzione del maltempo sulla Calabria tirrenica, dove i rovesci appariranno localmente ancora intensi. Le temperature, in questo contesto, confermeranno inoltre mediamente un lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Ultimi rovesci in arrivo in Italia nella prima parte di domani
Piogge, rovesci e locali acquazzoni insisteranno sulle zone tirreniche della Calabria, ad intermittenza, fino alla prima metà della giornata di domani venerdì 13 febbraio stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, a seguito del quale si aprirà una brevissima parentesi di relativa stabilità in tutto il Paese. Entro sera, tuttavia, un nuovo peggioramento sembra avvicinarsi sulla nostra Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Saccatura depressionaria in affondo
Una saccatura depressionaria di origine polare marittima affonderà sul Mediterraneo centrale aprendo una nuova fase di maltempo a partire dalla serata di domani venerdì 13 febbraio che, verosimilmente, si espanderà nel Weekend. Piogge, rovesci e possibili temporali cominceranno a fare il loro ingresso sull’alto versante tirrenico e sulla Sardegna, in successiva estensione, entro il fine settimana, in tutto il resto del Paese. Sul dettaglio previsionale approfondiremo tuttavia in un apposito editoriale: vi invitiamo di conseguenza a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.