Meteo – Un miglioramento del tempo è in arrivo nelle prossime ore in Italia, con rovesci al più residuali: i dettagli

Maltempo in azione in Italia

Anche nella giornata odierna assistiamo a condizioni di maltempo in Italia, con tendenza già a migliorare nel corso di questo pomeriggio quando i temporali risultano circoscritti ai soli settori interni dello stivale, dopo una prima parte comunque contrassegnata da spiccata instabilità e per la quale la Protezione Civile aveva diffuso un’allerta. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una diminuzione in Italia.

Quadro instabile

Nella giornata odierna viene di base confermato un quadro instabile come spesso sta accadendo nel corso delle ultime settimane. L’Anticiclone non riesce ad espandersi verso nord e ad assumere il pieno controllo del Mediterraneo, lasciando spazio al forte maltempo anche quest’oggi. Il clima, in questo contesto, appare comunque tutt’altro che freddo e tipico del periodo primaverile.

Ulteriore miglioramento in vista nelle prossime ore

Un ulteriore miglioramento è in vista sulla nostra Penisola nel corso delle prossime ore, con le condizioni meteo che appariranno via via più stabili sul nostro Paese, con rovesci al più residuali, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, sul basso versante tirrenico e più precisamente tra la Campania e la Calabria tirrenica. Altrove il tempo risulterà nettamente migliore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo stabile su tutto il resto dello stivale

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno più stabili e asciutte su tutto il resto del Paese, con il miglioramento che sarà associato a schiarite quantomeno parziali anche nelle aree coinvolte dall’instabilità nella prima parte di oggi. La depressione nordafricana è stata assorbita da una saccatura depressionaria in affondo sulla Penisola balcanica e i suoi effetti si andranno rapidamente esaurendo entro la serata.

