Meteo – Un Weekend perturbato è alle porte dell’Italia, con piogge, temporali e neve a bassa quota: i dettagli

Tempo in peggioramento sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un peggioramento delle condizioni meteo in queste ore sulla nostra Penisola, con l’avanzamento di nuvolosità sempre più consistente ed estesa ed ingresso dei primi rovesci in particolare sui settori centrali tirrenici. Questo a causa di un nuovo impulso perturbato sul Mediterraneo centrale di matrice polare marittima, che ha portato anche un abbassamento delle temperature, in particolare dei valori massimi, grazie anche alla riduzione dell’irraggiamento solare dovuto all’aumento nuvoloso.

Maltempo in estensione nelle prossime ore

La pausa di maltempo che ha coinvolto l’Italia a partire dalla seconda parte della giornata di ieri è ormai giunta al termine e siamo all’inizio di un nuovo peggioramento sulla nostra Penisola, con l’ingresso dei primi rovesci. Nelle prossime ore l’instabilità è infatti destinata ad espandersi ulteriormente (scopri dove), con i fenomeni che a quel punto, localmente, potrebbero essere accompagnati anche da attività elettrica.

Weekend destinato a peggiorare

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno mediamente perturbate per tutto il Weekend e in particolare nella giornata di domani sabato 3 dicembre. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo infatti, un’ondata estesa di piogge e temporali interesserà lo stivale da nord a sud, con temperature in calo e neve anche a bassa quota su alcune aree del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve a quote medio-basse in Trentino Alto Adige e Piemonte; neve anche in Appennino

Un calo delle temperature si accompagnerà al peggioramento del fine settimana che, di conseguenza, causerà un calo della quota neve intorno anche ai 400/500 metri sul basso Piemonte tra la mattina e il primo pomeriggio di domani e sui 600/800 metri nel Trentino Alto Adige. Nevicate imperverseranno anche sull’Appennino e sulle Alpi, con maltempo che andrà gradualmente attenuandosi nella giornata di domenica 4 dicembre, che risulterà comunque perturbata in linea generale.

