Meteo – Una breve pausa dal maltempo è in arrivo sull’Italia, con clima fresco: i dettagli

Quadro instabile sull’Italia

Una circolazione depressionaria innescata dall’afflusso di correnti più fredde e instabili di origine artica sul bacino del Mediterraneo centrale determina anche quest’oggi condizioni di maltempo, con piogge e occasionali temporali in attivazione sul versante tirrenico della Sicilia e sul medio versante adriatico, specie Abruzzo dove le nevicate scendono fin sui 1.300/1.400 metri sul relativo Appennino. Le temperature, in questo contesto, risultano infatti mediamente in diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

La Protezione Civile aveva diffuso un’allerta valida per oggi

La Protezione Civile, attraverso il suo sito ufficiale, aveva non a caso diffuso un’allerta valida per alcuni settori per la giornata odierna a causa proprio del maltempo. L’evoluzione tesa all’instabilità era stata comunque correttamente inquadrata anche in questa sede, con fenomeni che peraltro sono apparsi a tratti anche localmente intensi. Il clima, invece, tipico del periodo tardo-autunnale, con temperature al di sotto della media di riferimento di alcuni gradi.

Prossime ore con un miglioramento in vista

Le prossime ore vedranno invece un graduale miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con piogge e rovesci che andranno ad esaurirsi con instabilità solo residuale e localizzata, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tale miglioramento inaugurerà una pausa dal maltempo piuttosto breve sull’Italia, con clima piuttosto fresco, ma con temperature in ripresa, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maggiore stabilità per domani e per sabato

Condizioni meteo di maggiore stabilità e bel tempo con qualche schiarita avvolgeranno pertanto la nostra Penisola sia nella giornata di domani venerdì 3 che in quella di dopodomani sabato 4 ottobre, grazie ad una timida rimonta dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Tale quadro meteorologico si assocerà ad un contesto termico particolarmente fresco inizialmente, ma con temperature in graduale ripresa. Un nuovo peggioramento potrebbe tuttavia raggiungere lo stivale già dalla giornata di domenica 5 ottobre, su cui approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

