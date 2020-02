METEO – Una nuova TEMPESTA si avvicina all’EUROPA con venti oltre i 100km/h, l’ITALIA ne verrà interessata?

Un inverno non inverno

Siamo ormai alla metà del mese di febbraio, con più dei 2/3 dell’inverno meteorologico ormai trascorsi: a differenza di quello astronomico, esso infatti finisce quest’anno il 29 febbraio. Al momento il giudizio sulla stagione invernale è ampiamente deludente da parte degli appassionati di neve e freddo. Da quando è iniziato l’inverno meteorologico (quindi dal 1° dicembre 2019) si è verificato infatti un solo episodio di neve in pianura al nord anche piuttosto rapido, con accumuli decisamente scarsi. Poi un gennaio anticiclonico con un febbraio attualmente sulla stessa scia, hanno tenuto ben a distanza le perturbazioni invernali dall’Italia, con temperature sopra la media del periodo in tutto il territorio nazionale.

Diversi i record ritoccati nel corso di quest’inverno

Nonostante quest’inverno abbia fin ora regalato zero emozioni agli appassionati di freddo e neve, non si può dire che non sia stata la stagione dei record non solo per l’Italia, ma per l’intera Europa. I primi record si sono stracciati sulla Norvegia i primi giorni del mese di gennaio, con temperature prossime ai +19°C. I record di caldo si sono ritoccati anche sulla nostra Penisola all’inizio di febbraio, con temperature fino a +27/+28°C in Piemonte e Sardegna. Abbattuti anche diversi record di velocità del vento in Italia e in Europa grazie alla ormai attenuata tempesta Ciara, con venti diffusamente oltre i 100km/h.

Arriva una nuova tempesta in Europa

In queste ore in pieno Oceano Atlantico sta transitando l’ennesimo ciclone extra-tropicale di quest’inverno, potenzialmente il secondo che potrebbe interessare il vecchio continente. Stando infatti alle ultime emissioni dei principali centri di calcolo, tale struttura simil-tropicale dovrebbe traslare nuovamente verso oriente interessando prima il Regno Unito già nella giornata di domenica 16 febbraio e poi il resto dei Paesi europei centro-settentrionali per gli inizi della prossima settimana.