Meteo – Vasto Anticiclone in espansione verso il Mediterraneo, temperature nuovamente in aumento: ecco quando

Stabilità inizia a vacillare

La settimana corrente è stata caratterizzata per lunghi tratti da condizioni meteo di generale o prevalente stabilità sulla nostra Penisola grazie ad un campo di Alta pressione di origine azzorriana che si è imposto sul Mediterraneo centro-occidentale e che già ieri ha mostrato i primi segnali di indebolimento. Altri simili stanno per raggiungere la nostra Penisola prima di un definitivo arretramento dell’Anticiclone stesso che porterà una nuova fase di maltempo (invernale).

Correnti siberiane in arrivo in Italia

Correnti siberiane stanno avanzando verso la nostra Penisola e il Mediterraneo centrale e innescheranno presto una perturbazione, che sarà responsabile di una fase di maltempo invernale. Già dalle prossime ore qualche rovescio potrebbe raggiungere alcune zone del Paese (scopri quali) con neve a bassa quota e temperature che subiranno un calo rispetto alle precedenti 24 ore in praticamente l’intera Penisola.

Fase di maltempo invernale ad inizio settimana

L’ingresso di correnti via via più fredde determinerà un calo delle temperature sempre più sensibile che innescherà una perturbazione che porterà condizioni di maltempo su alcuni settori della nostra Penisola nella prima parte di settimana (scopri dove). Tale instabilità presenterà connotati marcatamente invernali, con neve finanche la bassa collina in Sicilia e con qualche fiocco che potrebbe scendere fino in pianura in Abruzzo.

Super Anticiclone in espansione per il prossimo Weekend?

A seguito di una fase di maltempo prettamente invernale, con temperature spesso anche inferiori alla media del periodo in tutto il Paese e anche laddove l’instabilità non porterà i suoi effetti, le condizioni meteo potrebbero tornare a migliorare grazie all’espansione di un nuovo super Anticiclone di stampo azzorriano. Tale evoluzione è attualmente attesa per il prossimo Weekend; tuttavia, data la distanza temporale ancora relativamente ampia, si tratta di una tendenza che può subire ancora delle variazioni importanti. Vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

