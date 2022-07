METEO – Venerdì con SACCATURA in transito, in arrivo PIOGGE e forti TEMPORALI con possibili GRANDINATE

Acquazzoni e temporali su alcune regioni d’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri l’abbassamento del flusso perturbato ha portato instabilità al Nord Italia, con acquazzoni e temporali che dalle Alpi si sono mosse verso le pianure, dove localmente si sono avute anche delle grandinate. Residui fenomeni ancora nella mattinata odierna, soprattutto sulle regioni di Nord-Est, con fenomeni localmente anche intensi. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali e con possibili sconfinamenti sulle regioni adriatiche.

Temperature più gradevoli sulle regioni settentrionali, lieve flessione altrove

Il ritiro dell’anticiclone africano e l’abbassamento del flusso perturbato sta portando condizioni meteo instabili al Nord Italia ma anche un generale calo delle temperature su valori comunque prossimi alle medie del periodo. Massime che nei prossimi giorni saranno intorno a +32/33 gradi sulla Pianura Padana, qualcosa in più sulla Romagna. Valori in lieve flessione anche al Centro ma comunque intorno ai +35/36 gradi. Caldo più intenso al Sud con punte anche di +40 gradi su Puglia e Sicilia.

Saccatura in transito venerdì, forte maltempo al nord

I principali modelli mostrano per la giornata di venerdì il transito di una saccatura atlantica sull’Europa centrale e che in parte interesserà anche la Penisola Italiana. Il fronte instabile interesserà inizialmente le regioni di Nord-Ovest portando piogge sparse e locali temporali, per poi spostarsi verso est fino a raggiungere il Triveneto e la Romagna con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche molto intensi e con possibili grandinate. La saccatura si dovrebbe poi estendere verso i Balcani nella giornata di sabato, portando qualche fenomeno sulle regioni adriatiche.

Meteo weekend: correnti nord-occidentali portano temporali sparsi

Principali modelli che mostrano condizioni meteo estive in Italia per il prossimo e ultimo weekend di luglio ma con correnti che dovrebbero risultare nord-occidentali sul Mediterraneo centrale. L’alta pressione dovrebbe ancora proteggere in larga parte il Mediterraneo ma potrebbero non mancare infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota. Il modello americano GFS ad esempio mostra per la giornata di Domenica correnti nord-occidentali specie al Nord-Est e lungo la dorsale appenninica.

