METEO / correnti settentrionali in transito sull’ Italia e temperature in calo, bel tempo salvo locali precipitazioni sulle regioni centromeridionali.

METEO / venti freddi di grecale in ingresso in Italia e rapidi temporali nelle prossime ore, a seguire di nuovo bel tempo – 24 Settembre 2018 – Il passaggio di un fronte freddo in queste ore sull’ Italia genera condizioni di locale instabilità su Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia con locali piogge, acquazzoni o temporali ma l’ evoluzione meteo già dalla giornata di domani, Martedì 25 Settembre, risulterà piuttosto stabile con sole prevalente. Le temperature salite oltre le medie di riferimento in questi ultimi giorni con punte superiori i 30 gradi in città, sono previste in repentino calo durante la serata odierna e la giornata di domani, poi subiranno un progressivo aumento e torneranno superiori la media di riferimento. Per tutti i dettagli sulle previsioni meteo sull’Italia per domani, guardate il video qui di seguito:

