METEO – VENTI IMPETUOSI di BURRASCA sono pronti a sferzare sull’ITALIA, ecco quando

Si apre una fase più stabile e statica sulla nostra Penisola

Si apre una fase nettamente più stabile sulla nostra Penisola rispetto ai passati giorni, quando il maltempo oltre a riportare in Italia un clima prettamente invernale grazie all’affluenza di aria fredda di origine artico continentale, ha portato anche piogge e nevicate a bassa quota. La parentesi più stabile ormai agli esordi è data da una rimonta anticiclonica che avvolge non solo l’Italia, ma anche buona parte del continente europeo centro-occidentale.

Oggi generale bel tempo in Italia

Nella giornata odierna l’Italia è avvolta da un’ondata di generale bel tempo per la prima volta dopo diversi giorni. Si registra al momento e registrerà anche nelle prossime ore la totale assenza di fenomeni sul territorio nazionale. Si notano decisamente dunque gli effetti portati dall’Anticiclone prima menzionato, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove i cieli appaiono soleggiati. Al sud resiste un po’ di nuvolosità, data dallo scorrimento di aria più umida proveniente da una perturbazione che insiste sul Mediterraneo orientale.

Nonostante l’Alta pressione, forti venti stanno per sferzare sull’Italia

Nonostante però l’Italia si trovi in questo momento in pieno regime di Alta pressione, i venti rinforzeranno nelle prossime ore comunque in alcune zone d’Italia, fino a raggiungere raffiche davvero forti di burrasca e fino a 70km/h. E’ il caso non solo delle zone interne della Calabria, ma anche e soprattutto del Molise e dell’Abruzzo meridionale. Ciò rende la configurazione singolare poiché in genere l’Alta pressione porta calma di venti o venti deboli, vediamo perché allora sono così intensi.