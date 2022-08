METEO – Violenta GRANDINATA con CHICCHI come noci ha colpito ieri il litorale di BAUNEI, Sardegna; il video

Maltempo nelle ultime ore sull’Italia, ma in miglioramento

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia nel corso degli ultimi giorni ha subito gli effetti del cambio circolatorio avvenuto nel centro-est Europa. Una circolazione più fresca nord-orientale si è infatti instaurata sulle nazioni centro-orientali europee, influenzando anche le condizioni meteo sull’Italia. Piogge, temporali e nubifragi hanno colpito dapprima il nord e tra venerdì e sabato anche le regioni meridionali e le due Isole Maggiori. Le condizioni meteo hanno subito un deciso miglioramento nel corso delle ultime ore, salvo residui disturbi sulla Puglia. Un nuovo peggioramento, tuttavia, è pronto a raggiungere il nord e parte del centro per il Ferragosto.

Sardegna interessata a più riprese da violente grandinate

Nel corso delle ultime 48 ore la Sardegna è stata interessata da intensi temporali che hanno causato locali disagi. Non solo piogge, ma soprattutto è stata la grandine di media taglia a far notizia. Dapprima è stato il cagliaritano ad essere interessato venerdì da grandine e forti temporali, poi nella giornata di ieri la Gallura ed a seguire il litorale di Baunei. L’aria fresca affluita dai Balcani, ha dato vita nella giornata di sabato 13 agosto alla formazione di intensi temporali sull’Isola, con accumuli pluviometrici localmente di oltre 40 mm. Nel corso del primo pomeriggio un forte temporale ha raggiunto il litorale di Baunei, colpendo in particolare Cala Mariolu. Prese alla sprovvista le imbarcazioni che erano a largo, da cui deriva il video girato e visibile nella pagina successiva, ma anche i bagnanti che hanno cercato riparo. Fortunatamente non si segnano particolari danni o feriti.

Grandine frequente negli ultimi giorni, ma come si forma?

Venerdì una violenta grandinata si è abbattuta nel cagliaritano, ieri è toccato anche a Baunei. Ma come si forma la grandine? I forti updraft che alimentano le supercelle, favoriscono anche la formazione di grandine di grosse dimensioni. In particolare, la formazione della grandine avviene grazie ad un meccanismo di crescita delle particelle di ghiaccio attraverso il riming; tale processo è caratterizzato dall’unione di goccioline di acqua sopraffusa, in forma liquida seppur a temperatura negativa, sulla superficie del cristallo di ghiaccio, le quali tendono a congelarsi a contatto, facendo aumentare le dimensioni iniziali della particella di ghiaccio. Nello specifico, i chicchi di grandine si formano quando particelle di graupel ( anche detto soft hail o snow pellets), o grandi gocce di pioggia congelate crescono, accumulando goccioline d’acqua sopraffusa. Un aspetto importante per la crescita della grandine è il calore latente, rilasciato durante la fase di congelamento dell’acqua. Durante la sua vita, un chicco di grandine può subire una crescita alternata, bagnata e secca, mentre attraversa una nuvola con strati a temperatura variabile e con contenuto di acqua sopraffusa, sviluppando così una struttura a strati. Grandine ieri a Baunei, nella prossima pagina un video dell’evento ripreso da una barca sotto la violenta grandinata!

Grandine ieri a Baunei, oggi tempo stabile

La grandine che ha colpito ieri il litorale di Baunei non ha fortunatamente creato particolari danni. Le condizioni meteo hanno subito nel corso delle ultime ore un deciso miglioramento sulla Sardegna, grazie ad un aumento del campo barico ed all’ingresso di masse d’aria più secche. Giornata di Ferragosto che vedrà un nuovo aumento della nuvolosità, ma con basso rischio di pioggia, poi breve ma intensa ondata di caldo tra martedì e mercoledì. In basso il video della violenta grandinata che ieri ha colpito il litorale di Baunei.





Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.