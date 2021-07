METEO – Violento MALTEMPO si abbatte sulla Lombardia: TROMBA D’ARIA colpisce Rozzano, gru crolla su un palazzo

Violenta tromba d’aria si abbatte su Rozzano

Nelle scorse ore – come riportato da “Tg24.sky.it” – una tromba d’aria si è abbattuta su Rozzano, in provincia di Milano, provocando gravi danni: durante l’ondata di maltempo che ha colpito tutta la Lombardia, infatti, una gru è crollata su un palazzo in via Pier Paolo Pasolini. Sull’edificio colpito dalla gru, una ditta stava realizzando dei lavori di ristrutturazione. Altri danni, inoltre, si segnalano nella zona della torre TIM, ma fortunatamente non giungono notizie di feriti. METEO, AGOSTO TRA CALDO E MALTEMPO IN ITALIA: ECCO LA TENDENZA

Il palazzo sarà evacuato

Nelle scorse ore, dunque, una tromba d’aria si è abbattuta su Rozzano, provocando ingenti danni. In seguito alla forte ondata di maltempo, infatti, una gru è crollata su un palazzo in via Pier Paolo Pasolini. Secondo quanto riportato da “Tg24.sky.it”, sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato municipale. Stando a quanto si apprende, in seguito al crollo della gru, 24 famiglie che abitano nel palazzo coinvolto dal crollo saranno evacuate. METEO; TEMPORALE NEL VICENTINO PROVOCA DANNI E ALLAGAMENTI

Violenta grandinata in provincia di Piacenza

Nelle ultime ore molte regioni del nord Italia stanno facendo i conti con una forte ondata di maltempo: a tal proposito – come riportato da “Notizie.it” – nelle scorse ore una violentissima grandinata si è abbattuta nella zona tra Parma e Piacenza, causando severi problemi al traffico e molti danni alle automobili. Inoltre – come si legge su “IlRestodelCarilino.it” – a causa della violenta grandinata è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Parma e Fiorenzuola, in direzione Milano.

