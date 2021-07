METEO – Nord ITALIA in ginocchio, fiumi di FANGO e città ISOLATE dalle PIOGGE torrenziali – VIDEO

Luglio caratterizzato da temporali insistenti al nord Italia

Salve a tutti e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Si sta per chiudere un mese di luglio decisamente instabile al nord Italia, caratterizzato dall’influenza di numerose perturbazioni di origine atlantica che dall’Europa centrale si sono addentrate sul territorio nostrano. Anche per questi giorni la situazione è risultata analoga, con un nuovo centro di bassa pressione situato a ridosso della Gran Bretagna con un minimo di circa 1008 hPa. Anche quest’oggi i temporali non mancheranno anche sulle zone di pianura, dopo che ieri sera un forte rovescio temporalesco ha causato danni sulla pedemontana Lombarda. Al sud Italia la situazione risulterà piuttosto differente con picchi termici che supereranno senza problemi i 40°C.

Previste temperature fin’oltre i 40°C in settimana

Focus temperature – Caldo in intensificazione al sud Italia: dopo gli elevati valori registrati nella giornata di ieri, causati dai venti di caduta (detto anche Garbino) sulle regioni Adriatiche, l’avvezione calda subirà un brusco rinforzo per l’ultima settimana di luglio: si attendono valori al di sopra anche di 8°C rispetto alle medie vigenti fino al termine della settimana, con temperature che quest’oggi raggiungeranno i 40°C sulle regioni peninsulari meridionali. Attese punte fino a 42°C-44°C nel corso della settimana su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Nel prossimo weekend è ipotizzata una nuova fase di maltempo che potrebbe risultare ancora una volta severa al nord Italia.

Nuova fase di maltempo prevista per il weekend a ridosso dell’inizio di agosto

Meteo weekend – Dagli ultimi aggiornamenti modellistici, ci attendiamo il transito di una saccatura di origine atlantica che potrebbe lambire nuovamente il settentrione italiano, causando non solo un generalizzato calo delle temperature ma anche il passaggio di un fronte perturbato ben organizzato. Questa situazione potrebbe favorire la formazione di linee temporalesche di elevata intensità, con precipitazioni di pioggia e grandine. Ad ogni modo capiremo nei prossimi run dei modelli matematici, quale sarà la sorte di questo weekend; nel frattempo capiamo cosa è accaduto stamattina nella pedemontana Lombarda.

