METEO – Violente RAFFICHE di BORA e forti MAREGGIATE flagellano la riviera romagnola: CROLLA una torretta sulle spiagge riminesi

Maltempo caratterizza anche la prima parte della giornata odierna

Abbiamo assistito nella prima metà della giornata odierna alla prosecuzione dell’ondata di maltempo che da qualche giorno sta flagellando la nostra Penisola, talvolta portando anche danni ingenti: è il caso delle Marche, come è noto, dove si sono registrate purtroppo anche delle vittime negli scorsi giorni. Piogge e temporali hanno comunque interessato diverse aree del Paese, principalmente il nordest e il basso versante tirrenico, eccezion fatta per la Sicilia, non risparmiando comunque talvolta alcune altre aree dello stivale.

Fronte freddo in ingresso sul Mediterraneo centrale

Il maltempo che nella giornata odierna si è azionato sul nostro Paese è dovuto alla discesa di un fronte freddo che ha già causato un calo delle temperature sensibile sulle regioni settentrionali e gran parte del centro. Il fronte instabile è tuttavia destinato ad esaurirsi nelle prossime ore, con le condizioni meteo che torneranno pertanto generalmente stabili e asciutte in serata, in un contesto climatico che risulterà ben lontano da quello estivo.

Raffiche di bora a quasi 100km/h al nordest, problemi nel riminese

Il fronte freddo della perturbazione è accompagnato da forti raffiche di vento che in particolare sulle regioni nordorientali sfiorano i 100km/h. In generale, l’ingresso di correnti più fresche è accompagnato in tutto lo stivale da un’intensificazione della ventilazione, che sta ruotando dai quadranti settentrionali in Italia, man mano che il fronte freddo in questione scende di latitudine. La velocità di questi venti, unitamente ad intense mareggiate, ha causato però qualche problema nelle spiagge riminesi (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI RIMINI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Crolla una torretta sulle spiagge riminesi

Stando a quanto si apprende dal sito “repubblica.it” le violente raffiche di vento di bora, accompagnate da intense mareggiate, hanno fatto crollare una torretta sulle spiagge riminesi, trascinata successivamente dall’acqua. Qualche danno ha interessato gli stabilimenti balneari a causa di lettini e ombrelloni lasciati incautamente in loco, nonostante le previste condizioni meteo avverse. Fortunatamente, anche grazie al maltempo e ad un calo delle temperature, nessuno è rimasto coinvolto dall’accaduto: non si registrano pertanto vittime e/o feriti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.