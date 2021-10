METEO – Violenti NUBIFRAGI si abbattono in Indonesia, nell’isola di Sumatra: 7 morti colpiti dalle FRANE

Maltempo in azione sull’Italia, allerta in Sicilia

Nella giornata odierna abbiamo assistito a un peggioramento delle condizioni meteo su alcuni settori del Paese, in particolare sulle Isole Maggiori e sul medio Tirreno. Le precipitazioni più intense si concentrano tuttavia in Sicilia, dove non a caso è tutt’ora vigente un’allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile. I rovesci e, occasionalmente, i temporali, appaiono localizzati in Toscana e Sardegna, mentre sul Lazio si azionano ad intermittenza blandi rovesci, in particolare sulle aree costiere.

Nelle prossime ore migliora su alcune zone, persiste instabilità su altre

Mentre su alcuni settori del Paese nelle prossime ore le condizioni meteo tenderanno a migliorare, su altre il maltempo continuerà ad insistere. Più precisamente, si andrà verso un graduale esaurimento dei fenomeni in Toscana e Sardegna, mentre un nuovo impulso perturbato garantirà la persistenza del maltempo sulle zone costiere centro-meridionali del Lazio e immediato entroterra. Precipitazioni insisteranno in serata anche su alcune aree della Sicilia, più precisamente nel catanese.

Violenti nubifragi si abbattono in Indonesia

Mentre sull’Italia osserviamo condizioni di maltempo “ordinario” e tipicamente autunnale, basta spostarsi poco oltre i nostri confini nazionali per assistere a fenomenologia estrema: qualche giorno fa un violento tornado si è infatti abbattuto in Germania provocando alcuni feriti. Oltrepassando i confini europei invece, nelle scorse ore violenti e persistenti nubifragi hanno interessato l’isola indonesiana di Sumatra, purtroppo con nefaste conseguenze.

