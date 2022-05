METEO – Violenti NUBIFRAGI si sono abbattuti in Guadalupa, ci sarebbe 1 morto [VIDEO]

Peggioramento in azione sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico proiettano nella giornata odierna condizioni meteo mediamente instabili con il maltempo che in maniera localizzata o sparsa colpisce alcune aree del Paese, in particolare i settori centrali, ma anche l’arco alpino, la Sicilia e la Calabria. Tale peggioramento, in atto in verità già da ieri, si deve alla discesa di correnti perturbate di stampo atlantico che hanno costretto l’Alta pressione, che per lunghi tratti di questa settimana ha caratterizzato il clima italiano, ad arretrare.

Prossime ore il maltempo si espanderà sull’Italia

La presenza di correnti perturbate di natura atlantica all’interno del bacino del Mediterraneo centrale provocherà un ulteriore peggioramento nelle prossime ore e in particolare nel pomeriggio, quando il maltempo tenderà ad espandersi su alcune aree del Paese (scopri quali). A ciò si assocerà un generale calo delle temperature che coinvolge principalmente i valori massimi, che si attestano su valori relativamente freschi, ma comunque gradevoli.

Violenti nubifragi colpiscono il Guadalupa

Mentre è andato appena concludendosi un periodo di stabilità sulla nostra Penisola assicurato dall’elevazione dell’Anticiclone afroazzorriano, con il maltempo che tuttavia è tornato a colpire in maniera non così diffusa, nel resto del mondo si abbattono veri e propri nubifragi. Qualche giorno fa è stata la volta del Canada, mentre nelle ultime ore piogge torrenziali avrebbero interessato Guadalupa, un’isola francese caraibica, con conseguenze funeste, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

L’acqua inonda abitazioni e strade, ci sarebbe 1 morto a Les Abymes

Stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it” le violenti piogge che hanno colpito il Guadalupa nelle scorse ore avrebbero provocato 1 vittima nella città di Les Abymes. Il contesto appare in effetti critico, con i nubifragi che avrebbero provocato inondazioni che a loro volta hanno interessato strade, abitazioni e attività, specie quelle stanti al pian terreno, come mostra il video sottostante preso dal canale Youtube “Vulnerability“.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.