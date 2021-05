METEO – Violentissima TEMPESTA con vento e GRANDINE devasta la città di Nantong, Cina: almeno 9 morti e oltre 100 feriti

Italia tra caldo e temporali

L’Italia del sud, e in particolare Sicilia e Calabria, è tornata a fare i conti con piogge e temporali anche intensi nelle ultime ore, anche se non si registrano particolari criticità. Nord e centro invece al riparo con cielo sereno o poco nuvoloso ma con qualche addensamento al nord-est e lungo l’arco alpino con occasionali temporali. Clima gradevole con valori termici in calo in queste ore su tutta la penisola. Situazione immutata fino a venerdì da un punto di vista delle temperature, deciso aumento invece nel fine settimana. Spostiamoci adesso all’estero e andiamo in Cina dove nel corso delle ultime ore una violentissima tempesta ha colpito anche la città di Shangai. Leggi anche: Morti e dispersi a causa della violentissima tempesta di sabbia in Cina

Violenta tempesta devasta la città di Nantong: almeno 11 morti e oltre 100 feriti

Come detto, una violenta tempesta si è abbattuta nel corso delle ultime ore in Cina, colpendo con forza anche la città di Shangai ma abbattendosi con forza soprattutto su Nantong, sulla sponda nord dell’estuario dello Yangtze, il fiume più lungo della Cina. Stando a quanto riportato da tgcom24.mediaset.it, il bilancio è drammatico e si contano morti, feriti e dispersi. Secondo il municipio, 3.050 residenti sono stati evacuati a seguito delle tempeste di grandine e del forte venti e al momento il bilancio parla di almeno 11 morti, nove dispersi e 102 feriti. Inoltre, durante la tempesta, un peschereccio si è capovolto e nove membri dell’equipaggio risultano ancora dispersi. Danni molto gravi anche ad alcune strutture e numerose abitazioni, in particolare nella città di Nantong. Leggi anche: Violentissima tempesta di sabbia causa morti e feriti in India

Tempesta di sabbia colpisce Cina e Mongolia, morti e feriti

Una violentissima tempesta di sabbia ha colpito giorni fa la zona a nord della Cina ma anche la Mongolia, provocando morti e feriti. Stando a quanto riportato da alertageo.org, si è trattato di un fenomeno alquanto violento e in parte inaspettato tanto da causare la morte di 6 persone e il ferimento di altre. Secondo la stazione di notizie CGTN, il dipartimento di emergenza mongolo ha ricevuto segnalazioni di 548 persone disperse in totale durante il fine settimana, fortunatamente però 467 sono state poi trovate e messe in salvo mentre restano tuttora 81 dispersi. Continuiamo a parlare di maltempo spesso estremo e spostiamoci ora in India: vediamo quanto accaduto settimane fa. Leggi anche: Dal maltempo al caldo, ecco cosa attendersi questa settimana in Italia

