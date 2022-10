Meteo – Violento maltempo con piogge e temporali flagella Trapani: allagamenti che minacciano abitazioni, i dettagli

Maltempo torna ad azionarsi sull’Italia

Dopo un prolungato periodo di stabilità generale assicurato dalla presenza e dalla predominanza di un campo di Alta pressione di origine azzorriana nel bacino del Mediterraneo, ecco che l’avanzamento di un cavo perturbato di natura atlantica determina l’attivazione di un flusso umido nel mare nostrum, con conseguente peggioramento sulle aree più occidentali del Paese. Nel mirino del maltempo quest’oggi quindi il nordovest e le Isole Maggiori, con tempo che si manterrà instabile nelle prossime ore (scopri dove). Temperature che, nelle aree non coinvolte dall’instabilità dove caleranno proporzionalmente all’intensità dei fenomeni, si manterranno anche oltre la media del periodo altrove.

Fase più dinamica sull’Italia

L’afflusso di correnti più umide e instabili caratterizzeranno il Mediterraneo anche nei prossimi giorni, aprendo una fase decisamente più dinamica dal punto di vista meteorologico, rispetto a quella che l’ha preceduta. Frequente maltempo è infatti atteso su alcune aree dello stivale per la prima parte della prossima settimana (scopri dove), anche se le temperature continueranno a mantenersi in linea con la media del periodo o anche lievemente oltre su diverse zone del Paese (eccezion fatta per le aree coinvolte dal maltempo).

Forti piogge e temporali hanno flagellato Trapani

Un intenso sistema temporalesco con attività elettrica pronunciata si è originato nel corso di questo pomeriggio poco al largo della Sicilia occidentale, innescato proprio dall’attivazione di questo flusso umido nel Mediterraneo. Forti piogge e temporali si sono successivamente spostati verso est in serata, investendo Trapani (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TRAPANI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), dove si registrano diverse criticità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Strade come fiumi e allagamenti che minacciano le abitazioni con qualche black-out

Stando a quanto si apprende dal sito “trapanioggi.it” le violenti piogge e temporali che nelle scorse ore si sono abbattute (con maltempo ancora in corso) su Trapani, hanno trasformato in poco tempo le strade come fiumi, con allagamenti in particolare nel rione Cappuccelli, mentre qualche black-out ha interessato la zona del centro storico e via Fardella. Inoltre, gli allagamenti che hanno coinvolto via Vespri rischiano di interessare qualche abitazione. Fortunatamente comunque, non si registrano vittime e/o feriti legati all’accaduto.

