METEO – Violento MALTEMPO flagella il Lazio: TROMBA D’ARIA si abbatte su Ostia, ALLAGAMENTI a Fiumicino, i dettagli

Perturbazione in azione sull’Italia

Le correnti perturbate tornano ad approfittare della totale mancanza dell’Anticiclone sul Mediterraneo e continuano a provocare condizioni di maltempo a tratti anche spiccato sulla nostra Penisola. Più precisamente, nella giornata odierna, le piogge e temporali si sono concentrati maggiormente sul versante tirrenico, con occasionali sconfinamenti anche su quello adriatico e rovesci sul nordest, come evidenziato anche dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Nelle prossime ore il maltempo verrà sostanzialmente confermato (ecco dove).

Maltempo insistente anche per domani

Rimane attiva una perturbazione in seno al Mediterraneo anche per la giornata di domani sabato 27 novembre, con piogge e temporali che saranno ancora in azione principalmente sul medio-basso Tirreno (con sempre occasionali sconfinamenti verso il settore adriatico) e regioni nordorientali, dove la neve potrebbe cadere fin sui 700/900 metri. Preso atto dell’insistenza dei fenomeni e della loro intensità, la Protezione Civile ha diramato la massima allerta per alcune zone del Paese (ecco quali).

Violento maltempo tramortisce il Lazio, colpita soprattutto la fascia costiera

Se il maltempo ha colpito perlopiù la fascia tirrenica il Lazio non è stato escluso ed anzi ha osservato piogge e temporali localmente anche intensi, specie sulle aree costiere. E’ proprio qui peraltro che si sono registrati e segnalati i fenomeni più estremi: stando infatti a quanto si apprende dal sito “quotidiano.net” i forti e insistenti rovesci avrebbero provocato alcuni allagamenti in quel di Fiumicino. Ma poco distante da lì, si è abbattuta anche una tromba d’aria, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI FIUMICINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

