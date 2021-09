METEO – Violento MALTEMPO flagella la Campania, NUBIFRAGI a Caserta: ALLAGAMENTI e forti DISAGI

Situazione meteorologica in via di miglioramento

L’Italia ha praticamente attraversato 48 ore di fuoco dal punto di vista meteorologico: il transito di un cavo perturbato di natura atlantica ha portato infatti due giorni di maltempo anche piuttosto intenso sulle regioni centro-settentrionali e, nella giornata odierna, anche sulle aree più settentrionali di Puglia e Campania. Il tutto mentre un richiamo caldo interessa il sud, con picchi fin oltre i +36°C nel catanese oggi. Attualmente tuttavia le condizioni meteo appaiono in miglioramento, seppur si preannuncia essere solo temporaneo.

Disagi e allagamenti in Toscana e non solo

La regione più bersagliata dal maltempo degli ultimi due giorni è sicuramente la Toscana: già ieri mattina alle prese con un violento sistema temporalesco che, dopo aver colpito lo spezzino, ha interessato in maniera intensa il massese, provocando disagi causati da frane e allagamenti. Anche oggi tuttavia temporali sono tornati ad abbattersi non solo su queste aree, ma anche leggermente più a sud, sul versiliano, dove anche in questo caso si sono segnalati disagi e allagamenti. Ma non sono state le uniche aree a registrare criticità, come vedremo nel presente editoriale.

Violento maltempo colpisce Caserta

Un violento nucleo temporalesco nella seconda parte del pomeriggio odierno si è innescato tra il basso Lazio e l’alta Campania con precipitazioni intense e accompagnate da raffiche di vento notevoli. La località ad averne fatto maggiormente le spese sembra essere stata Caserta, dove diffusi sono stati gli allagamenti. In particolare, stando a quanto si apprende da “ansa.it” la galleria della superstrada 700 della Reggia di Caserta avrebbe misurato oltre un metro d’acqua. Ma non sono gli unici disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI CASERTA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

