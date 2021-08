METEO – Violento MALTEMPO flagella New York e la sua costa: 1 morto e 6 feriti a causa di un FULMINE

Il caldo non ha mollato l’Italia nemmeno oggi, ma è tornato qualche temporale

Prosegue (ancora per una manciata di ore) l’azione di un campo di Alta pressione di matrice subtropicale anche nella giornata odierna, con le condizioni meteo che si evidenziano in generalmente stabili questa sera sul nostro Paese e con cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. Il caldo non molla la presa dello stivale, con picchi fino a +40°C che oggi si sono registrati localmente in Pianura Padana, come ad esempio a Carpi. Tuttavia i temporali dopo un periodo di attesa, sono tornati in maniera localizzata a colpire l’Italia questo pomeriggio.

Isolati temporali al nordest e Appennino Lazio-Abruzzese

Dopo una prima metà di giornata trascorsa all’insegna della stabilità, a partire dalle ore pomeridiane è subito risultato evidente su alcuni settori del territorio nazionale una tendenza a un locale peggioramento delle condizioni meteo, dovuto ad una talvolta spiccata cumulogenesi. Tale situazione ha portato alla formazione di temporali localizzati, ma anche piuttosto intensi sulle aree più nordorientali (dov’è presente un’allerta meteo valida per alcune zone) e sull’Appennino Lazio-Abruzzese. In atto ora un miglioramento con cessazione dei fenomeni che risulterà tuttavia solo temporaneo.

Violento maltempo travolge New York e la sua costa

Avevamo nella giornata di ieri parlato di come lo Stato di New York fosse stato assediato dal maltempo, a tal punto che la Contea di Rensselaer e quella di Albany (Capitale dello Stato) avevano riportato alcuni danni. Poche ore dopo questo avvenimento, i temporali hanno colpito duramente anche la vicina New York e la sua costa: ad Ochard Beach un fulmine avrebbe colpito 7 persone, come vedremo nel prossimo paragrafo.

