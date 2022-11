Meteo – Violento maltempo ha imperversato sul Siracusano ieri, nubifragio a Pachino: danni e allagamenti, i dettagli

Maltempo è tornato da ieri a colpire l’Italia

Dopo una pausa durata non più di 36 ore, a partire dal pomeriggio di ieri l’avanzamento di una goccia fredda dal settore balcanico ha riportato maltempo dapprima sulle aree più meridionali della nostra Penisola e in successiva estensione verso nord. Tale instabilità si è manifestata attraverso il ritorno di piogge e temporali, ma anche di grandinate, con fenomeni localmente intensi che hanno provocato qualche danno e disagio, come vedremo nel presente editoriale.

Oggi maltempo si sposta più a nord

Nella giornata odierna la risalita della goccia fredda lungo il Mediterraneo centrale ha determinato anche l’estensione del fronte instabile sulle aree più a nord di quelle joniche nel Paese, con il maltempo che è finito infatti per coinvolgere il medio versante adriatico e la Sardegna tirrenica e, nelle prossime ore, è previsto espandersi ulteriormente verso nord (scopri dove). Il tutto in un contesto climatico notevolmente più fresco rispetto ai passati giorni.

Forte maltempo ha investito il Siracusano ieri, con nubifragio a Pachino

L’evoluzione meteorologica mostrata dalle immagini satellitari e dal radar meteorologico hanno testimoniato ieri primi rovesci sulla punta meridionale della Sicilia, nel pomeriggio poi investita da maltempo anche intenso: un violento nubifragio si sarebbe infatti abbattuto su Pachino (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PACHINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), provocando danni e allagamenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Danni alle abitazioni e allagamenti

Stando a quanto si apprende dal sito “blogsicilia.it” il violento nubifragio che si è abbattuto ieri a Pachino ha causato diversi allagamenti, in particolare nelle aree di accesso al centro agricolo, dove son finite sommerse alcune automobili: necessari diversi interventi dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, anche per effettuare alcuni sopralluoghi alle abitazioni che hanno subito delle infiltrazioni d’acqua, con danni pertanto sia interni che ai prospetti. Non si registrano in ogni caso e fortunatamente vittime e/o feriti legati all’accaduto.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.