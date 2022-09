METEO – Violento MALTEMPO ha TRAVOLTO il Comasco, ci sono FRANE e SMOTTAMENTI: i dettagli

Piogge e temporali in atto in serata

Le condizioni meteo risultano quest’oggi instabili all’interno della nostra Penisola a causa dell’intrusione di correnti più umide e fresche nel Mediterraneo centrale. Piogge e temporali localmente anche intensi hanno colpito alcune aree del centro-nord, in particolare il nordest e il medio Tirreno con l’Umbria, causando talvolta qualche danno. Nelle prossime ore rovesci e possibili temporali rimarranno attivi su alcune aree del medio versante tirrenico e del settore adriatico settentrionale.

Domani maltempo insiste

Un flusso di correnti più fresche e instabili si manterrà ancora attivo nella giornata di domani venerdì 9 settembre, con maltempo insistente su alcune zone del Paese. Tra queste c’è sicuramente il nordest e la Lombardia, con fenomeni localmente anche intensi e spesso temporaleschi, con qualche rovescio residuo nella notte su medio Tirreno e, successivamente, sulle zone costiere e immediato entroterra della Campania centro-settentrionale. Tempo in miglioramento in serata, con temperature tipiche di fine estate.

Violento maltempo ha colpito il comasco

Un’ondata di maltempo sta dunque interessando più parti della nostra Penisola, in particolare le regioni centro-settentrionali, con fenomeni che localmente sono risultati anche intensi. Un violento sistema temporalesco ha coinvolto la Lombardia e in particolare il comasco (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI COMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) provocando non poche criticità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Frane e smottamenti

Stando a quanto si apprende dal sito “corriere.it” un violento sistema temporalesco avrebbe coinvolto Como e provincia nelle scorse ore, provocando una serie di frane e smottamenti, in particolare a Blevio. La Strada Provinciale Lariana sarebbe stata chiusa in seguito all’invasione di fango e detriti. Fortunatamente, nonostante il quadro talvolta critico, non si registrano vittime e/o feriti direttamente o indirettamente collegati al maltempo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.