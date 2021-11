METEO – Violento MALTEMPO si accanisce in Campania: BLACK-OUT, FRANE ed ESONDAZIONE a Salerno e Provincia

Dopo che qualche giorno fa il maltempo aveva provocato diverse criticità nel salernitano a causa di allagamenti che hanno rallentato anche il traffico ferroviario , le condizioni meteo sono tornate a risultare perturbate proprio nella medesima provincia di Salerno. Anche in questo caso non ha mancato di cause problemi anche piuttosto importanti, con l’esondazione del fiume Imperatore a Pantinelle e Montesano sulla Marcellana stando a quanto riporta il sito “salernotoday.it“.

Frane e black-out nella provincia di Salerno

Stando a quanto si apprende dal medesimo sito, l’esondazione del fiume Imperatore non avrebbe fortunatamente coinvolto le abitazioni, allagando solamente le campagne circostanti. Si sono inoltre registrate nella provincia di Salerno alcune frane e diverse interruzioni della corrente elettrica. Problemi anche a Salerno città dove un albero di grosse dimensioni è caduto sulla carreggiata in via Generale Clark. Nonostante quanto accaduto, non si registrano fortunatamente vittime e/o feriti.