METEO – Violento MALTEMPO sta per colpire l’ITALIA con TEMPORALI e NUBIFRAGI, ecco le ZONE COLPITE

Circolazione instabile abbandona l’Italia

Una lieve circolazione instabile responsabile comunque nella giornata di ieri di maltempo anche intenso in particolare sulla Sicilia, dove si sono segnalati diversi disagi nel palermitano a causa delle forti piogge e temporali, ha definitivamente abbandonato la nostra Penisola nel corso di questo pomeriggio. Un miglioramento ne è scaturito su tutte le regioni centro-meridionali, anche se dei rovesci stanno iniziando a coinvolgere i settori nordoccidentali dello stivale, vediamo perché.

Perturbazione in avanzamento sull’Italia

Un’estesa area depressionaria con un profondo centro di bassa pressione situato poco a nord delle Isole Britanniche e che conta un minimo pressorio di circa 965hPa, pilota correnti perturbate di natura atlantica verso il Mediterraneo e verso l’Italia, con un primo peggioramento in atto su alcune zone del Piemonte centro-settentrionale. Nelle prossime ore il tempo è destinato ulteriormente a peggiorare (scopri dove), proprio in virtù dell’avvicinamento di questa forte perturbazione.

Domani maltempo anche violento

Il trend a peggiorare sarà praticamente confermato anche per tutta la giornata di domani lunedì 4 ottobre, anche se il maltempo rimarrà ancora per un po’ relegato a specifici settori del Paese. L’instabilità infatti, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo interesserà le regioni nordoccidentali estendendosi successivamente anche in Lombardia nel pomeriggio e in Toscana in serata. Non sono inoltre esclusi ed anzi appaiono piuttosto probabili nubifragi in alcuni settori dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

