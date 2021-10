METEO – Violento NUBIFRAGIO si abbatte in Sicilia, a Termini Imerese: forti DISAGI e TRAFFICO PARALIZZATO, sommozzatori in azione

Forte maltempo in Sicilia, instabilità anche in Sardegna e medio Tirreno

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono risultate piuttosto perturbate a causa dell’innesco di una circolazione instabile di natura atlantica nel cuore del Mediterraneo. Anche se l’instabilità si è estesa fino in Sardegna e sul medio Tirreno, dove ha presentato carattere perlopiù localizzato, la maggior parte delle precipitazioni si è concentrata sulla Sicilia, dove è tutt’ora vigente un’allerta meteo della Protezione Civile e dove è stato segnalato qualche disagio, come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore ancora maltempo su Sicilia e settori costieri del Lazio

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo volgeranno ad un miglioramento solo su alcune zone della nostra Penisola. Su Toscana e Sardegna i fenomeni subiranno una graduale attenuazione fino a cessare completamente, mentre rovesci faranno ingresso sulle zone costiere e subcostiere centro-meridionali del Lazio nella seconda parte di serata. Piogge e temporali localizzati o sparsi insisteranno anche sulla Sicilia, a tratti anche in maniera intensa.

Violento nubifragio colpisce Palermo e provincia

Nel corso di questo pomeriggio un violento nucleo temporalesco si è originato al largo di Palermo, interessando successivamente anche la città e la Provincia. Si è trattato di fenomeni intensi anche molto intensi e a carattere di nubifragio, con qualche grandinata, soprattutto a Trabia. La situazione non ha mancato purtroppo di causare alcuni disagi specialmente a Termini Imerese, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

