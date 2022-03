METEO – Vortice afro-mediterraneo determina qualche PIOGGIA nel weekend, poi arriva il MALTEMPO entro fine mese

Anticiclone in invecchiamento, la situazione

Meteo in lento mutamento sul comparto europeo e sull’Italia. Il vasto campo altopressorio che ha dominato per settimane, tenderà gradualmente a riassorbirsi, determinando un cambio circolatorio in Europa entro la fine di marzo. Un vortice afro-mediterraneo sarà in azione nel corso del weekend tra il nord Africa ed il Mediterraneo meridionale, portando un aumento della nuvolosità sull’Italia, ma con poche piogge. Nel corso della prossima settimana è previsto l’arrivo del flusso Atlantico, determinando una probabile fase di maltempo su gran parte del Paese.

Vortice afro-mediterraneo nel weekend

Vortice afro-mediterraneo in azione nel weekend. Una blanda bassa pressione si è portata dalla Penisola Iberica al nord Africa, agendo nel corso del weekend tra l’Algeria ed il Mediterraneo meridionale. La bassa pressione determinerà un progressivo aumento della nuvolosità ad iniziare dalle regioni meridionali, ma con scarsi fenomeni e con situazione ancora siccitosa in accentuazione sul nord Italia, solo lambito da questo primo cambio circolatorio.

Poche piogge per lo più relegate alle due Isole Maggiori e parte del sud

La bassa pressione scivolerà a sud dell’Italia, portando quindi poche precipitazioni sul nostro Paese. In particolare nella giornata odierna qualche pioviggine o breve acquazzone potrà transitare sulla Sardegna, mentre tempo sostanzialmente asciutto si rinnoverà sul resto dell’Italia. Giornata di domenica 27 marzo che vedrà una nuvolosità più compatta sulle regioni meridionali, Isole Maggiori e medio Tirreno. Deboli piogge o pioviggini intermittenti saranno possibili sulle due Isole Maggiori e Calabria, in estensione dal pomeriggio a Basilicata, Campania e dalla sera anche alla Puglia. Qualche goccia di pioggia non è esclusa sul medio-basso Lazio, ma senza accumuli significativi. Bel tempo prevalente al nord, ma con possibile arrivo del maltempo entro la fine del mese. Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli!

