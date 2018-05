Meteo week end: ancora temporali e tante piogge in arrivo sull’Italia, tregua solo su poche regioni. Il dettaglio del clima atteso in questo fine settimana

Meteo week end: ancora temporali e tante piogge in arrivo sull’Italia, tregua solo su poche regioni – Il week end che stiamo vivendo in queste ore sarà accompagnato ancora una volta da una fase climatica prevalentemente instabile con numerosi temporali e piogge localmente molto intense. Anche nella giornata odierna, infatti, i fenomeni convettivi tenderanno a svilupparsi lungo l’arco appenninico centro-settentrionale per poi estendersi lentamente verso ovest e in modo locale anche sulle coste della Toscana. Più ai margini resteranno soltanto i settori tirrenici centro-meridionali e parte delle regioni del Sud. Altrove invece persisteranno fenomeni temporaleschi anche di una certa entità, come sulle regioni di Sardegna, Puglia, Molise, Abruzzo, interne del Lazio, Marche, Umbria, Toscana e gran parte della pianura padana. Anche nella giornata di domani non sono attese particolari variazioni di rilievo [..]