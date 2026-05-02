Meteo – Prossima settimana cede l’alta pressione, torna il maltempo sull’Italia

Weekend primaverile sull’Italia con tanto sole

Alta pressione distesa dal nord Africa all’Europa centro-orientale con valori alti e livellati sino ai 1025 hPa anche sull’Italia, dove il tempo si mantiene decisamente primaverile. Sole che prevale infatti da nord a sud con assenza di fenomeni e temperature che localmente supereranno i +25°C durante le ore centrali del giorno, specie al nord e Toscana.

Alta pressione cede nel corso della prossima settimana

Prima parte della prossima settimana che farà registrare un cedimento dell’alta pressione per l’avanzamento di una saccatura dal vicino Atlantico verso il centro Europa, determinando un calo barico anche sul Mediterraneo centrale. Atteso un peggioramento del tempo progressivo anche sull’Italia con ritorno di nubi e precipitazioni, specie al centro-nord.

Maltempo atteso specie al centro-nord

Come anticipato, l’alta pressione tenderà a cedere sull’Italia con meteo in peggioramento. Nubi in deciso aumento nella giornata di lunedì con prime piogge in arrivo, specie nella seconda parte di giornata, al Nordovest, Sardegna e medio-alto Tirreno. Maltempo che martedì interesserà in particolare le regioni centrali, Liguria, Sardegna e Nordest con piogge e temporali localmente abbondanti. Più asciutto al sud e Sicilia, ma con nubi di passaggio. Precipitazioni che insisteranno al centro-nord nella giornata di mercoledì, quando potranno risultare localmente anche di forte intensità. Qualche occasionale debole pioggia riuscirà a raggiungere anche le regioni meridionali.

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