Meteo weekend – Ancora maltempo in Italia con piogge, temporali e neve sui rilievi, possibili locali nubifragi

Piogge e temporali di nuovo sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come anticipato nei giorni scorsi, ecco che una saccatura depressionaria in discesa dal Mare del Nord è in affondo sul Mediterraneo centrale, con approfondimento di un minimo al suolo. Questo sta portando un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Già in mattinata acquazzoni e temporali hanno interessato il Nord e nel corso del pomeriggio il maltempo è in estensione anche alle regioni centrali. Tra la serata e la notte qualche fenomeno andrà ad interessare anche il Sud Italia. Aria fredda che inizia a fare il suo ingresso sulla Penisola Italiana, con temperature in graduale calo al Centro-Nord.

Ancora acquazzoni e temporali domani sull’Italia

Circolazione fredda e instabile che anche nella giornata di domani continuerà ad interessare l’Italia. Ecco le previsioni meteo per domani 14 aprile: Al Nord: Al mattino tempo instabile su Romagna e Triveneto con piogge e acquazzoni sparsi, neve oltre i 800-1000 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo più asciutto con nuvolosità alternata a schiarite, residue piogge al Nord-Est. In serata tempo stabile su tutti i i settori con nuvolosità in transito e schiarite, piogge in arrivo sulle Alpi occidentali. Al Centro: Al mattino tempo instabile con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi con neve oltre i 900-1000 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto su settori interni e coste adriatiche, più asciutto altrove. In serata tempo in miglioramento con residue piogge solo sull’Abruzzo. Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse sulla Campania, stabile altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio tempo instabile sulle zone interne Peninsulari con piogge sparse, più asciutto su Puglia, Calabria e Isole Maggiori. In serata condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità irregolare e schiarite. Temperature in generale diminuzione, su valori anche di 2-4 gradi sotto le medie del periodo.

Weekend all’insegna del maltempo con piogge, neve ed anche possibili nubifragi

Evoluzione sinottica per il weekend che vede una circolazione depressionaria con aria fredda in quota tra Balcani e Mediterraneo centrale e la discesa di nuovo impulso perturbato dal Mare del Nord che approfondirà un minimo al suolo su Tirreno. Minimo che nella giornata di di sabato scorrerà lungo il Tirreno fino ad arrivare sullo Ionio nella giornata di domenica. Fine settimana quindi all’insegna del maltempo sull’Italia, con piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud. Fenomeni che potranno risultare anche molto intensi, localmente a carattere di nubifragio, sabato sui settori tirrenici e nella giornata di domenica sul medio-basso versante adriatico. Neve che cadrà su Alpi e Appennini fino a quote medie, con nevicate localmente anche abbondanti specie lungo la dorsale appenninica.

CONTINUA A LEGGERE​

Prossima settimana con alta pressione verso nord e flusso freddo ancora presente sul Mediterraneo

Nel corso della prossima settimana sembra che l’anticiclone sposterà i suoi massimi verso nord, tra Mare del Nord e Scandinavia. Allo stesso tempo tra Balcani e Mediterraneo centrale potrebbe rimanere attiva una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota. Data la stagione che ormai avanza questo significherebbe condizioni meteo spiccatamente instabili soprattutto per le zone interne della Penisola con acquazzoni e temporali diffusi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.